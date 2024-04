Kung Fu Panda 4 batte Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero al box office italiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Lo scontro tra titani al botteghinosi conclude con la vittoria di unFu4 resiste all'assalto di- Il, al debutto in sala. I mostri di- Ilnulla possono contro il potere delFu4 respinge l'assalto al botteghino del debutto delcapitolo del MonsterVerse e conserva la prima posizione con altri 2,5 milioni di euro di incasso e quasi 500.00 presenze raccolte in 591 sale (dati Cinetel). Il film d'animazione, alla seconda settimana di permanenza in classifica, vola a 7,3 milioni di euro. Nuove divertenti peripezie ...

Box office, tre i film in vetta a Pasqua: 'Kung Fu Panda', 'Un mondo a parte' e 'Godzilla e Kong' - 'Kung Fu Panda', 'Un mondo a parte' e 'Godzilla e Kong' hanno registrato ottimi risultati tra giovedì 28 marzo e lunedì primo aprile ...adnkronos

AMC Stock: Despite Best Domestic Box Office Since 2019, Shares Tumble - Despite positive news about domestic box-office numbers in March, AMC shares plummeted due to concerns about potential dilution.thestreet

Godzilla e Kong, tutti i record stabiliti al box office nel primo clamoroso weekend - Si tratta della quarta migliore per un titolo hollywoodiano nell’era post-pandemia, dietro solo ad Avatar: La via dell'acqua, Fast X e Kung Fu Panda 4. Grazie a questa performance il MonsterVerse ha ...cinema.everyeye