Kina | è di Acerra il primo artista italiano a raggiungere il miliardo di streaming su Spotify

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 2 aprile 2024) Nessuno prima di lui in Italia aveva raggiunto ildisucon una traccia originale, un traguardo ancora più sensazionale se si pensa che ad ottenerlo è stato il giovane producer di, il 25 marzo 2024, con il singolo ‘Get you the moon’, che dalla sua cameretta è arrivato alle più importanti major americane, firmando poi con Columbia Records. “Get you the moon’ è la storia di un sogno che si realizza, ma che è ancora solo all’inizio, anche se i numeri potrebbero dire il contrario. Dopo averla caricata su Soundcloud e poi da indipendente su, la canzone inizia a viaggiare e viene inserita in diverse playlist. La voce che accompagna la produzione è quella di Snøw, cantante americano e co-autore del testo. La canzone è rimasta nelle classifiche ...