Kate Middleton e il tumore | dov' era a Pasqua | Deve farsi vedere | il caso

(Di martedì 2 aprile 2024) Unaamara, di silenzi e attesa, quella die William. La coppia di principi del Galles ha passato la giornata di festa in famiglia, con i figli, nella reggia di Sandrigham, mentre a Windsor è tornato in pubblico, a sorpresa, il Re Carlo III. Il sovrano, così come la nuora, è in cura per unda un paio di mesi ma nonostante la fatica e la stanchezza figlie non solo dell'età ma soprattutto di un fisico debilitato inevitabilmente dalla chemioterapia a cui si sta sottoponendo ha deciso didai suoi sudditi, concedendosi un benefico "bagno di folla". D'altronde, il motto di sua madre, l'indimenticabile Regina Eisabetta II, era "la Corona", costi quel che costi. Nessuna condizione ...