Kate e il tumore | dov’era a Pasqua

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 2 aprile 2024) Non erano presenti alla tradizionale messa dinella Cappella di San Giorgio a Windsor,Middleton e William. La principessa del Galles sta affrontando un ciclo di chemioterapia preventiva per combattere un cancro di natura ancora imprecisata. Re Carlo, accompagnato dalla regina consorte, ha invece fatto la sua prima apparizione ufficiale dopo che, anche a lui, è stato diagnosticato un. Leggi anche:e William, il gesto per i figli stringe il cuore Leggi anche:Middleton si ritira per la: le parole della madre Carole ci aggiornano sul suo stato di salute La prima apparizione del Re Re Carlo e Camilla si sono concessi un bagno di folla nella giornata di. Si tratta della prima apparizione pubblica del sovrano da quando ...