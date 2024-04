Kamara avverte l’Inter | «Vogliamo restare in Serie A Ci servono tutti i punti»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 aprile 2024)ha parlato dopo il pari per 1-1 tra Sassuolo e Udinese. Il difensore poi si proietta anche agli altri incontri. Il prossimo sarà contro la capolista Inter. AVVISO ? L’Udinese ieri ha pareggiato sul campo del Sassuolo per 1-1. A parlare della partita, il difensore ivoriano Hassane. Le sue parole riportate dal sito ufficiale del club friulano. Avviso anche al, prossima avversaria dell’Udinese in campionato: «Abbiamo bisogno di. Provo a fare il meglio possibile, ma la squadra è più importante di me.inA e io voglio aiutare la squadra». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...