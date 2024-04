Juventus | Serie A no Coppa Italia sì | il duo d’attacco ferma la Lazio!

(Di martedì 2 aprile 2024) Dopo aver perso inA, proprio contro la, appena 3 giorni fa, latrova la vittoria nella semifinale di. L’andata all’Allianz Stadium termina 2-0. ANDATA –, semifinale d’andata di, all’Allianz Stadium di Torino termina 2-0. Dopo un primo tempo bloccato, che rischiava di essere condizionato da un calcio di rigore assegnato dall’arbitro ai bianconeri e revocato dal VAR per fuorigioco – si sblocca solo nei secondi 45?. Cinque minuti dopo la ripresa Cambiaso trova il corridoio giusto per Chiesa, che al centro dell’area calcia col destro e imbuca l’1-0. Al minuto 64 è il turno di Vlahovic. Il serbo neutralizza la difesa biancoceleste e infila col sinistro in rete. Dopo le ...

