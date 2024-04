Juventus | per Kostic è tempo d'addio | scelto il sostituto

(Di martedì 2 aprile 2024) L`investimento fatto dallasu Filipoggi non ha per niente ripagato le aspettative. L`esterno serbo ha inciso poco fin da quando...

Riecco le in campo, una di fronte l’altra (ore 21): Juventus e Lazio . In una competizione diversa, la semifinale di andata di Coppa Italia, in un’altra cornice, l’Allianz Stadium, e con un calciatore ... (sportface)

Il Napoli è a caccia di un nuovo direttore sportivo. Nelle ultime settimane, il presidente De Laurentiis ha sondato anche un dirigente della Juventus in vista della prossima stagione. Aurelio De ... (spazionapoli)

L'annuncio del Cds: "ADL ha scelto Manna della Juve! A lui la direzione tecnico-sportiva del Napoli, i dettagli" - Il Napoli ha scelto l'uomo su cui puntare per la rifondazione tecnica: Giovanni Manna, 35 anni, primo collaboratore di Cristiano Giuntoli ...tuttonapoli

Roma, pari con il Lecce ma c’è il dato positivo: De Rossi è il terzo allenatore per punti, dietro solo Garcia e Di Francesco - Un dato che fa riflettere sulla difficoltà della squadra di Thiago Motta di perdere il controllo in questa fase finale di stagione: tanto che i rossoblù stanno insidiando per la prima volta il terzo ...tag24