Juventus-Lazio | programma e telecronisti Mediaset semifinale andata Coppa Italia 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 aprile 2024) Ile isudi, match valido per ladidella. All’Allianz Stadium i bianconeri sfidano i biancocelesti a tre giorni di distanza dal precedente incontro in campionato: momento difficilissimo per la squadra di Allegri, che ha bisogno di qualificarsi per la finale dellanazionale per centrare l’obiettivo Super, viceversa i ragazzi di Tudor si sono ora riaccesi con il nuovo allenatore. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 21 di martedì 2 aprile.sarà visibile su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin. ...