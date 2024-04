Juventus - Lazio | la semifinale di andata di Coppa Italia in diretta | tornano Vlahovic e Immobile dal 1’

(Di martedì 2 aprile 2024) Juve ead affrontarsi per la seconda volta nel giro di tre giorni. Dopo il k.o all’ultimo secondo in campionato, i bianconeri cercano un successo per avvicinarsi alla finale di

COPPA ITALIA | Juventus-Lazio, Perin nel pre partita: "Delusione per la sconfitta in campionato, vogliamo rialzarci" - "Dopo la sconfitta contro la Lazio è giusto che ci sia stata delusione. Se non ci fosse stata c'era qualcosa che non andava i noi. Abbiamo lavorato per far sì che quella delusione ci dia la scintilla ...laziopress

DIRETTA - Juve-Lazio 0-0, fischia l'arbitro: inizia la sfida! - 1' Fischia l'arbitro: inizia Juve-Lazio! AGGIORNAMENTO ORE 20:50 - Le squadre hanno concluso il riscaldamento e fatto ritorno nello spogliatoio. Manca sempre meno al fischio d'inizio. AGGIORNAMENTO ...lalaziosiamonoi

Juventus-Lazio, Streaming Gratis: dove vedere la Coppa Italia in Diretta Live - Il grande calcio italiano continua a tenerci compagnia anche durante la settimana, questa volta per permettere a Juventus e Lazio di affrontarsi per la ...footballnews24