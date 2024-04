Juventus-Lazio | Coppa Italia | tv in chiaro | streaming | formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 2 aprile 2024)è una partita valida per l’andata delle semifinali die si gioca martedì alle 21:00:, tv e. Larimette di frontea distanza di poco più di 72 ore dalla sfida andata in scena lo scorso sabato in campionato e decisa da un colpo di testa del biancoceleste Marusic in pieno recupero. Allegri e Tudor – IlVeggente.it (Ansa)Una partita che ha permesso ad Igor Tudor, sbarcato nella Città Eterna due settimane fa per prendere il posto del dimissionario Sarri, di esordire con un successo (1-0), fondamentale per alzare il livello di autostima dopo un periodo burrascoso e soprattutto per continuare a credere all’Europa. Ma ...