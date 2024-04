Juventus | interesse per il giovane difensore del Barcellona B Faye

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 aprile 2024) La dirigenza dellaha già gli occhi proiettati al futuro, con l’obiettivo di dare all’allenatore, Allegri o il suo sostituto, una squadra pronta ma futuribile. In questo senso Giuntoli osserva con attenzione ilclasse 2004 delB Mikayil Ngor. Il senegalese può giocare sia da centrale centrale che da laterale sinistro, e fin qui ha dimostrato grande corsa e anche un discreto fiuto del gol.è arrivato in Catalogna la scorsa estate dal Kustosija, club di Serie B croata, per 2,2 milioni di euro, ma i blaugrana potrebbe metterlo sul mercato per ricavare soldi utili per ripianare le perdite. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, a gennaio il Barca ha rifiutato 8 milioni dal Lens, e ora ha ricevuto l’anche del Girona e della ...