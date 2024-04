Juventus | Allegri via subito? I possibili sostituti

Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus , ha fallito il suo obiettivo anche se quest’anno dovesse entrare in Champions . Per qualsiasi altra squadra il suo esonero a fine campionato sarebbe ... (ilnapolista)

Non solo l' Allegri - bis sulla panchina juventina rischia di finire come è iniziato (zero "tituli"), ma, addirittura, rischia di finire anzitempo rispetto alla scadenza naturale del contratto, ... (ilgiornaleditalia)

Zazzaroni: “Juve 4a ha fatto il suo, altrimenti è fallimento. Allegri Spero se ne vada” - Intervenuto negli studi di Pressing, Ivan Zazzaroni, giornalista, ha parlato così della crisi della Juventus: "La mia analisi non cambia ... E' una squadra che non ha qualità e lo ripeto da tempo: poi ...fcinter1908

Il Fatto Quotidiano - Juve, la classifica adesso è imbarazzante - I colleghi de "Il Fatto Quotidiano" giudicano fin qui "fallimentare" la stagione della Juventus. La squadra di Allegri, terza in classifica, vede il sorprendente Bologna di ...tuttojuve

Allegri via dalla Juve, esonero non è impossibile: due profili valutati dalla società - Allegri via dalla Juventus, l’esonero non è impossibile: la società bianconera sta valutando due profili. Saranno decisive le partite contro Fiorentina e Torino.fanpage