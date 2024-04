Juventus | Allegri si è giocato la carta ritiro | sorpresi i giocatori | decisione presa in extremis

E` tutto in bilico. Perchè tutto è in ballo. La Juventus deve ancora capire con quale vestito potrà proporsi nella prossima stagione: ci... (calciomercato)

Riecco le in campo, una di fronte l’altra (ore 21): Juventus e Lazio . In una competizione diversa, la semifinale di andata di Coppa Italia, in un’altra cornice, l’Allianz Stadium, e con un calciatore ... (sportface)

Juve, riecco la Lazio. Allegri ne cambia cinque, e ha un dubbio - La Juve ha l’opportunità di cancellare con un colpo di spugna ... intenzionati tutti a far tesoro degli errori commessi all’Olimpico e da non ripetere allo Stadium. Allegri è orientato a cambiare ...gazzetta

Lazio, Tudor punta su Immobile: contro la Juve ha bisogno del capitano - RASSEGNA STAMPA - Alle spalle la vittoria contro la Juventus in campionato. La Lazio è chiamata nell'immediato a un'altra battaglia, di nuovo contro la squadra di Allegri, ma questa volta con in palio ...lalaziosiamonoi

Juve, Bremer al Manchester United per fare cassa Il Bologna vuole tenere Zirkzee e Ferguson - CALCIOMERCATO - C'è anche spazio per il mercato sui quotidiani in questo martedì di semifinale di Coppa Italia. La Juventus è in crisi e si interroga sul futuro ...eurosport