Juventus | Allegri in bilico e Manna al Napoli | la risposta di Giuntoli

(Di martedì 2 aprile 2024) “La posizione diè sotto osservazione? È una partita importante per la, è troppo facile sempre dare delle colpe, quando vinciamo, vinciamo tutti insieme, e quando non vinciamo lo facciamo sempre tutti insieme, quindi questo è il nostro motto, è il motto, da quando sono arrivato io ho sempre cercato di portarlo in, dove c’è da dividersi i meriti e i non meriti, tutti insieme, a partire dalla società, dall’allenatore, lo staff fino ai calciatori. È un momento delicato, dove le cose ultimamente non stanno andando per il verso giusto, ma contiamo di invertire velocemente questa tendenza e siamo fiduciosi per il futuro“. È quanto dichiarato dal Football Director della, Cristiano, in esclusiva a ‘Coppa Italia Live’ sul 20 nel pre-partita della semifinale d’andata ...