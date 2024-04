Juve | slitta il riscatto di De Winter da parte del Genoa

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Thiago Motta nel mirino della Juve non dovesse rinnovare ... (calcionews24)

Cambia il calendario della Serie C. Tre gare della 14esima giornata di ritorno del campionato organizzato dalla Lega Pro, in programma inizialmente il prossimo weekend, slittano al 3 aprile . Si ... (sportface)

Felipe Anderson, slitta l'incontro con la Lazio. E la Juve osserva - Il tanto atteso vertice per il rinnovo del contratto di Felipe Anderson con la Lazio è stato rimandato, con l'incontro previsto solo dopo le festività.ilbianconero

Calciomercato Juventus, duello con il Napoli per un giocatore - Visualizzazioni: 1 Juventus e Napoli stanno per ingaggiare una nuova sfida di calciomercato. Al centro del contendere un centrocampista impegnato in Inghilterra. Due acerrime nemiche lotteranno fino a ...calciostyle

Rinnovi Lazio, slitta quello con Felipe Anderson: la distanza - Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, slitta ancora l’appuntamento tra la Lazio e l ... 3,5 milioni sarebbe raggiunti solo con bonus. Fumata grigia e Juventus sempre più sullo sfondo. Milan, ...calciostyle