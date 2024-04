Juve senza alternative | “Montero non convince”

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 2 aprile 2024) In caso di sconfitta contro la Lazio in Coppa Italia c’è chi vorrebbe subitoin panchina al posto di Allegri: le possibilità di un esonero sono però scarse. Alberto Mauro, esperto di calciomercato e di, ha parlato ai microfoni di TvPlay sulla situazione critica in casa bianconera a poche ore dalla sfida di Coppa Italia frae Lazio. Mauro è partito palesando i numeri impietosi della crisi: si conta una sola vittoria nelle ultime 9 giornate. E sono arrivati solo 2 punti nelle ultime 4 partite. “La situazione è criticissima, perché in ballo c’è la Champions League“., allenatore dellaU-19 (LaPresse)“Il vantaggio su Atalanta e Roma al momento c’è e non sembra in discussione la qualificazione alla prossima Champions. Ma se dovesse diventarlo, sarebbe un grosso problema“, ha ...