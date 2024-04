Juve Lazio Coppa Italia | dove vederla | orario e probabili formazioni

Il Regolamento di Juventus-Lazio , match valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia 2023 / 2024 . A tre giorni di distanza dal successo conquistato in campionato dai biancocelesti contro i ... (sportface)

Il grande calcio Italiano torna su Mediaset che, in esclusiva assoluta, si è assicurata per le prossime stagioni (fino al 2027), i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite saranno trasmesse in ... (digital-news)