(Di martedì 2 aprile 2024) (Adnkronos) – Lantus batte laper 2-0 nell'andata delladi. I bianconeri, in crisi in campionato con una sola vittoria nelle ultime 9 giornate, oggi rialzano la testa con il successo firmato dalle reti di. La formazione allenata da Allegri ipoteca la qualificazione alla finale in vista

Juventus-Lazio, le pagelle: Chiesa e Vlahovic spietati, Lazio sfortunata - I verdetti della semifinale d'andata vedono una Juventus bifronte: pessima nel primo tempo, spietata e concreta nella ripresa. Per la Lazio vale l'opposto: primo tempo devastante, ripresa molto più co ...ilgiornale

Juve-Lazio 2-0, gol di Chiesa e Vlahovic in semifinale Coppa Italia - La Juventus batte la Lazio per 2-0 nell'andata della semifinale di Coppa Italia. I bianconeri, in crisi in campionato con una sola vittoria nelle ultime 9 giornate, oggi rialzano la testa con il ...adnkronos

Coppa Italia: Juventus-Lazio 2-0 - La Juventus ha battuto la Lazio 2-0 (0-0) nell'andata di semifinale di Coppa Italia. Allo Stadium, i bianconeri hanno trovato il vantaggio al 5' della ripresa con Chiesa e raddoppiato al 19' con Vlaho ...ansa