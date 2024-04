Juve Lazio 0-0 LIVE | tolto un rigore ai bianconeri

(Di martedì 2 aprile 2024), match valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia 2023/2024: cronaca e diretta della partitaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, semifinale d’andata di Coppa Italia 2023/2024. SEGUI LA DIRETTA SUNTUSNEWS24.COM TABELLINO MARCATORI:NTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All.

Juve e Lazio tornano ad affrontarsi per la seconda volta nel giro di tre giorni. Dopo il k.o all’ultimo secondo in campionato, i bianconeri cercano un successo per avvicinarsi alla finale di Coppa ... (corriere)

Jonh Elkann è presente questa sera all`Allianz Stadium di Torino per vedere dal vivo la sua Juve ntus nella sfida contro la Lazio , valida per... (calciomercato)

Juventus-Lazio, in campo per la Coppa Italia - Juventus-Lazio, i convocati di Allegri: quattro recuperi per i bianconeri. La decisione su Milik Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per il match tra Juventus ...informazione

Juventus-Lazio, Zaccagni costretto subito al cambio: paura in vista del derby - Subito una disavventura in casa Lazio nella sfida di Coppa Italia in corso contro la Juventus. Durante i primi minuti di gioco della semifinale d'andata, Mattia Zaccagni è stato costretto subito al ...laziopress

TJ - Juventus-Lazio 0-0 - Rigore concesso e poi revocato ai bianconeri - 8' - Guendouzi tenta la conclusione con il destro, Danilo si oppone bene e fa ripartire i bianconeri. 6' - La Juventus conquista il primo corner del match, è di McKennie il cross che viene deviato in ...tuttojuve