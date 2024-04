Juve Allegri | esonero immediato? Ecco i traghettatori

(Di martedì 2 aprile 2024), situazione tesa alla Continassa, con la dirigenza che medita anche uni possibili sostituti Secondo quanto riferito da Tuttosport, la situazione si fa sempre più tesa in casaper Massimiliano. Non c’è più margine di errore e, mentre il Bologna si porta a -2, oggi c’è la semifinale di Coppa Italia

Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus , ha fallito il suo obiettivo anche se quest’anno dovesse entrare in Champions . Per qualsiasi altra squadra il suo esonero a fine campionato sarebbe ... (ilnapolista)

Una stagione a parlare di guardie e ladri, lepri, cacciatori e cavalli. A dire che l’obiettivo era il quarto posto, quando in realtà non poteva che essere lo scudetto. A schierare formazioni sempre ... (ilfattoquotidiano)

Lazio, Tudor e il turnover di Coppa: cambia tutto contro la Juve - La semifinale di Coppa Italia è pronta, aspetta solo l'ingresso in campo della Juve e della Lazio questa sera all'Allianz Stadium. In occasione del match contro la squadra di Massimiliano Allegri, ...lalaziosiamonoi

La Juventus valuterebbe la rescissione contrattuale di De Sciglio - La prossima estate si potrebbe assistere ad una vera e propria rivoluzione in casa Juventus, con diversi giocatori che potrebbero lasciare Torino. Tra questi Mattia De Sciglio, tornato titolare nel ...it.blastingnews

Juve-Lazio: Mediaset, Rai o Sky Dove vedere la Coppa Italia in tv o in streaming - come ci arriva la Juventus I bianconeri sono arrivati in semifinale di coppa Italia dopo aver battuto 6-1 la Salernitana e 4-0 il Frosinone a gennaio. Adesso la squadra di Allegri vive un momento di ...gazzetta