Junior Cally | la musica può aspettare | «Lo sport mi ha salvato | felice di fare l’imprenditore»

(Di martedì 2 aprile 2024) Quello diè stato un percorso artistico accidentato, di certo non banale, che si è avviluppato inevitabilmente a momenti di vita per nulla piacevoli. Dalla maschera che indossava allo svelamento, e poi al ragazzo che incontriamo oggi, su un campo di padel. L’acqua che è passata è stata spesso torbida ma Antonio Signore (questo il suo vero nome) ha allenato braccia e gambe per nuotarci dentro. E riemergerne in piena forma. “Questa è una nuova vita per me, la mia seconda vita e la mia rinascita”, ci racconta all’inaugurazione del bistrot di chef Borghese al Padel Palace Milano, di cui è mente e socio. “Questo posto è metà cuore perché c’ho messo tanto impegno e tanto sudore. Ho voluto fortemente che prendesse vita e grazie a tutti i soci ce l’abbiamo fatta. Siamo aperti da più di un anno e va benissimo. Io, poi, sto in campo praticamente ...