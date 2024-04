Joana Sanz | sui social la prima foto con Dani Alves dopo il carcere

(Di martedì 2 aprile 2024)è uscito di prigione, pagando una ricca cauzione, tornando a casa dalla sua dolce metà. Durante la sua permanenza nelle mura di Brians 2, la modella brasiliana sembra aver cambiato diverse volte opinione riguardo il marito e ciò per cui è stato arrestato. Nessun divorzio, però, tra i due. Anzi, la bellasembra adesso supportare e sostenere il marito, dichiarandogli amore.diilha condiviso suiil primo scatto conl’uscita dal: una ...

Nel secondo giorno del Processo che vede imputato per presunto stupro , Dani Alves , è arrivata in tribunale anche la moglie (golssip)

L'ex compagna di Dani Alves , Joana Sanz , ha pubblicato una storia su Instagram per commentare la notizia: il Barcellona ha tolto il brasiliano dalle leggende (golssip)

Dani Alves e Joana Sanz, foto insieme dopo il carcere: cosa è successo - La modella ha condiviso uno scatto sui social insieme all'ex marito da poco scarcerato e in libertà provvisoria ...tuttosport

Mulher de Daniel Alves confirma reconciliação - Joana Sanz, mulher de Daniel Alves, confirmou reconciliação com o ex-jogador, que na semana passada foi libertado da cadeia sob fiança de 1 milhão de euros. Alves espera decisão ao recurso da sentença ...abola.pt

Esposa de Daniel Alves exibiu uma foto de mãos dadas com o jogador: ‘Saiu da pri - A modelo Joana Sanz, esposa de Daniel Alves, compartilhou uma foto com o ex-jogador baiano nas redes sociais, que sem dúvidas, levou os seguidores à loucura. O registro foi publicado no Instagram nest ...odocumento.br