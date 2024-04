Jennifer Garner ricorda il padre scomparso | Eravamo accanto a lui cantando Amazing Grace

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 2 aprile 2024) L'attrice ha annunciato in un post la morte del genitore all'età di 85 anni.piange la scomparsa delWilliam John, un ex ingegnere chimico dell'Union Carbide in Texas. L'attrice ha condiviso con i fan il proprio lutto, raccontando gli ultimi istanti trascorsi con il genitore. "Miose n'è andato pacificamente sabato pomeriggio.con lui,mentre ci lasciava (lo abbiamo accompagnato serenamente o lo abbiamo spaventato? Domanda valida). Anche se non c'è tragedia nella morte di un uomo di 85 anni che ha vissuto una vita sana e meravigliosa, so che il dolore è inevitabile e ci attende in angoli inaspettati". Ringraziamenti e ricordi L'attrice ne …