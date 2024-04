Jennifer Garner | addio al papà William | “Ha avuto una vita meravigliosa”

(Di martedì 2 aprile 2024) L'uomo aveva 85 anni e a dare il triste annuncio della sua scomparsa è stata l'attrice, con un lungo post Instagram: "Non c'è tragedia nella morte di un uomo di 85 anni che ha vissuto unasana e, ma so che il dolore è inebile". L'articolo proviene da DireDonna.

Netflix collaborerà nuovamente con Jennifer Garner in occasione della commedia natalizia Mrs. Claus , nata da un'idea di Reese Witherspoon. Jennifer Garner collaborerà nuovamente con Netflix in ... (movieplayer)

Jennifer Lopez e Ben Affleck, due cuori in affitto a New York: casa con 6 camere da letto su 4 piani e terrazza panoramica a 45mila euro al mese - Jennifer Lopez, 54 anni, e Ben Affleck, 51 anni, sono stati pizzicati dai paparazzi a zonzo per l'Upper East Side a New York quasi un anno dopo aver comprato una villa da ben 60 milioni ...leggo