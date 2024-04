Jannik Sinner stupisce il mondo | come ha fatto festa dopo il trionfo a Miami

(Di martedì 2 aprile 2024) L'avventura statunitense sul cemento, condensata nell'ultimo mese, è stata sicuramente pregna di emozioni per, sconfitto solo nella semifinale californiana di Indian Wells da Carlos Alcaraz e poi trionfatore acontro Grigor Dmitrov, risultato che lo ha assurto a numero 2 del ranking ATP. Se qualcuno pensa che, finalmente,si sia lasciato andare a feste sfrenate, però, rimarrà deluso. È stato lo stessoa spiegarlo in conferenza stampa, rimarcando ancora una volta la sobrietà ed il rigore che caratterizzano la sua persona: “Non sono un ragazzo da grandi festeggiamenti, mi basta una cena tranquilla con il mio team”. E, infatti,ha cenato a Downtown, nel solito ristorante italiano che lo ha ricevuto nelle due settimane del ...

