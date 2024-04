Jannik Sinner? Serena Williams ha sbagliato | Adriano Panatta porta a scuola la campionessa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Vince, vince e vince ancora. Si parla di, il tennista italiano che ha messo in bacheca anche i Masters 1000 di Miami, dove nella finale di domenica ha triturato in due set Grigor Dimitrov. Partita senza storia, così come l'altoatesino nei turni precedenti, per esempio, non aveva concesso un millimetro a Daniil Medvedev, certo non l'ultimo arrivato. E insomma, il ragazzo di San Candido è ancora e sempre più sulla bocca di tutti. E a parlare di lui, ancora una volta, ecco, l'eroe della Coppa Davis del 1976 che dice la sua in un'intervista concessa al Corriere della Sera. "è un alieno", taglia cortolasciando intendere come la pensi. E ancora: "Tecnicamente,gioca il tennis moderno che giocano ...