Jannik Sinner pronto per la terra rossa | quando torna ad allenarsi e la possibile data dell’esordio a Montecarlo

(Di martedì 2 aprile 2024)ha vinto di forza il Masters 1000 di Miami, chiudendo così un trimestre da favola: ha incominciato con l’apoteosi agli Australian Open, ha proseguito con il trionfo al torneo ATP di Rotterdam e ha poi concluso con il sigillo in Florida. Il tennista italiano è così diventato il numero 2 al mondo e ha lanciato la caccia al serbo Novak Djokovic: una avvio di stagione così dirompente sul cemento, condito da ventidue successi e una sola sconfitta (contro Carlos Alcaraz nella semifinale del Masters 1000 di Miami), certifica la nuova dimensione agonistica in cui è entrato il fuoriclasse altoatesino.ha lasciato gli States dopo aver alzato al cielo il trofeo ed èto in Europa. Il 22enne godrà di un paio di giorni di meritato riposo e dovrebbere in campo ...

