Jannik Sinner piomba nella top-30 dei tennisti più ricchi di sempre! La classifica e tutti i guadagni

(Di martedì 2 aprile 2024)è balzato di forzatop-30 deipiùdii tempi, considerando esclusivamente i premi in denaro ottenuti grazie ai risultati acquisiti nei vari torneo. Dopo il trionfo al Masters 1000 di Miami, con cui ha chiuso un trimestre da sogno considerando l’apoteosi agli Australian Open (primo Slam della carriera), il tennista italiano è infatti volato a quota 21,2 milioni di dollari statunitensi (circa 19,7 milioni di euro) guadagnati nel corso della sua ancora brevissima carriera sul circuito maggiore. L’attuale numero 2 del ranking ATP è diventato il 26mo giocatore della storia, superando in un colpo solo Hewitt, Roddick, Ivanisevic, Edberg, Gasquet e Raonic con il sigillo sul cumento statunitense. Nel corso del 2024 ha già messo da parte quasi 4 milioni ...

Pubblicato il 2 Aprile, 2024 In una foto, l’Italia vincente, quella ammirata ovunque, al di là di qualsiasi barriera. Laura Paursini e Jannik Sinner insieme, abbraccia ti, raggianti. Gli scatti ... (dayitalianews)

Sinner torna a Montecarlo con la fidanzata Maria Braccini, lei si sfoga sui social: «Non sono solo bella, in me c'è di più» - molto attiva Jannik Sinner torna a casa. Dopo la vittoria a Miami, il tennista italiano è rientrato a Montecarlo per prepararsi alla stagione sulla terra rossa. Si comincerà già domenica prossima, ...leggo

ATP Montecarlo, 16 teste di serie: Sinner secondo dietro Djokovic - Il sorteggio del tabellone principale del primo Masters 1000 su terra si terrà il 5 aprile. Rublev difende il titolo ...ubitennis

Sinner: "Sulla terra gli obiettivi principali sono Roland Garros e Roma" - MASTERS MIAMI - L'altoatesino alla vigilia della stagione sul rosso "La terra è sempre particolare, lo scorso anno non ero in una buona forma ma quest’anno ci a ...eurosport