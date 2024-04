Jannik Sinner comanda la classifica dei guadagni | primo posto solidissimo | il dettaglio dei premi torneo per torneo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 aprile 2024)ha guadagnato 3,96 milioni di dollari statunitensi (circa 3,69 milioni di euro) nei primi tre mesi del 2024. Il tennista italiano ha infatti portato a casa 3,15 milioni di dollari australiani (circa 1,9 milioni di euro) per l’apoteosi agli Australian Open; 1,1 milioni di dollari statunitensi (circa 1,025 milioni di euro) per il sigillo al Masters 1000 di Miami; 399.215 dollari statunitensi (circa 372.000 euro) per l’affermazione alATP 500 di Rotterdam; 325.000 dollari statunitensi (circa 302.800 euro) per la semifinale al Masters 1000 di Indian Wells.svetta così con ampio margine in testa al Prize Money Ranking, ovvero ladeiche viene stilata in maniera ufficiale prendendo in considerazione ...