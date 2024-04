J K Rowling sfida la polizia scozzese | Se quanto ho scritto è reato | non vedo l' ora di essere arrestata

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 2 aprile 2024) L'autrice di Harry Potter è entrata a gamba tesa contro le autorità in Scozia dopo la nuova legge. In merito alle dichiarazioni transfobiche degli ultimi anni, J.K.ha rivolto parole dinei confronti delle autorità scozzesi in seguito alla nuova legislazione entrata in vigore nella nazione del Regno Unito, che rende illegale esprimere odio contro una serie di gruppi definiti per età, disabilità, fede, orientamento sessuale, identità transgender o intersex.ha dichiarato dicontrariata dalla scelta di non includere le donne tra le categorie protette:"Sembrerebbe che i legislatori scozzesi abbiano posto un valore più elevato sui sentimenti degli uomini che interpretano la loro idea di femminilità, anche se in modo misogino e opportunista, che …