Istituto Mario Negri premiato con l’Edinburgh Medal | “Approccio orientato al paziente e non ai brevetti”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 aprile 2024) Bergamo, 2 aprile 2024 – Importante e prestigioso riconoscimento per l'di ricerche farmacologiche: la struttura ha ricevuto ricevuto la Edimburgh, premio conferito dall'Edimburgh Science Charity, ente di beneficenza educativo che organizza il Festival della scienza di Edimburgo, la più antica rassegna scientifica mondiale. Per la prima volta il riconoscimento è stato assegnato a un'organizzazione e non a una persona, a testimonianza del lavoro corale del. Alla base del premio c'è il modello scientifico e di ricerca che l'ha saputo incarnare sin dalla sua fondazione. Simon Gage, Direttore e CEO di Edinburgh Science Charity, ha motivato così l’assegnazione: “Il premio di quest’anno ci mostra a un ...