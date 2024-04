Istanti | tornano i concerti di Pieve Classica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024) Arezzo, 2 aprile 2024 – Venerdì 5 Aprile alle ore 21,15 torna2024 con il suo sesto e terz'ultimo appuntamento. Sarà la volta di un artista originario proprio diSanto Stefano, FRANCESCO SERI, che presenterà un concerto di suoi inediti dal titolo di. Molto interessante ed accattivante come l'artista stesso presenta questo suo lavoro: "Da sempre "aggeggio" con la musica e negli ultimi anni ho iniziato a fermare i mieiscrivendo suoni e testi che porto in pubblico in forma di racconto/canzone, ovvero spiego l’origine, l’istante che ha dato vita ad un’emozione. E’ questo uno spettacolo molto intimo che preferisce spazi contenuti, non le grandi arene, soprattutto luoghi in cui è possibile ascoltare senza troppo rumore. Non devo riconoscermi, farmi riconoscere, ...