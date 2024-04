Israele spegne Al Jazeera? L’Ue mise al bando i russi | ma tutti zitti

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 2 aprile 2024) In tempo di guerra la prima vittima è la verità, la seconda la libertà di stampa e la terza la memoria. Ne è la dimostrazione plastica il caso Alche, stando ai titoli odierni dei giornali,vorrebbe mettere al. In realtà lunedì la Knesset, il parlamento israeliano, ha approvato una legge che permette al governo di chiudere un’emittente straniera nel caso in cui questa venga considerata “un danno alla sicurezza dello Stato”. Che il principale indiziato sia Al(che ha sede in Qatar) è cosa ovvia, visto che Netanyahu l’ha definita “un canale del terrore”, anche se nel testo della norma non è indicata chiaramente. Per il ministro delle Comunicazioni Shlomo Karh, il network altro non sarebbe che un “braccio di propaganda di Hamas” ed è “intollerabile che un media, con credenziali di stampa ...