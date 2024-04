Israele scende in piazza In 100mila per le elezioni | Netanyahu dimettiti Ma il premier tira dritto

(Di martedì 2 aprile 2024) Bibiè sotto assedio, ma più è sotto assedio e meno molla. Anzi, allarga il conflitto da Gaza al Libano (contro Hezbollah) alla Siria (in chiave anniana). Il giorno di Pasqua sono scesi inina Gerusalemme davanti alla Knesset, il parlamento israeliano, per chiedere le dimissioni del primo ministro israeliano Benjaminanticipate e un accordo tra i leader diche permetta di arrivare al rilascio dei 130 ostaggi ancora nella Striscia di Gaza. "Staremo qui fino a mercoledì – ha detto Moshe Radman, uno dei leader della protesta – e prima di tutto vogliamo leperché pensiamo che questo governo non rappresenti più l’opinione pubblica". E ieri i manifestanti, che avevano lasciato sul posto un ...

