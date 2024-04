Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Gaza | uccisi 7 operatori umanitari Wck mentre distribuivano aiuti L’esercito israeliano indaga | «Tragico incidente»

(Di martedì 2 aprile 2024) Lesul conflittodi martedì 2 aprile, in diretta. La ong Wck annuncia la sospensione delle attività a. Usa: «Turbati dall'one dei 7indaghi»

Diretta live della Guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 2 aprile 2024 Migliaia di israeliani si sono riuniti davanti alla Knesset, il palazzo del Parlamento israeliano a Gerusalemme, per ... (tpi)

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di martedì 2 aprile, in diretta. I quattro operatori della ong World Central Kitchen – provenienti, secondo quanto riferito, da Australia, Regno Unito e ... (corriere)

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di martedì 2 aprile, in diretta. La ong Wck annuncia la sospensione delle attività a Gaza (corriere)

Damasco, raid israeliano all’ambasciata iraniana: sale la tensione - Intanto le truppe di Israele lasciano l’ospedale Shifa di Gaza City. “Ci sono decine di cadaveri”, secondo Hamas, mentre lo Stato ebraico vara una stretta sulle tv, nel mirino Al Jazeera. Messaggio ...livesicilia

Ad Harvard calano le domande: «È colpa delle proteste studentesche contro Israele» - Ma in tutti gli Stati Uniti non si placano le polemiche su libertà d’espressione e antisemitismo. L’ateneo di Boston è l’unico tra i più prestigiosi per il quale le richieste sono diminuite ...corriere

Le vittime del raid sugli aiuti a Gaza: Zomi l’australiana morta «facendo il lavoro che amava» e gli altri sei operatori umanitari - Sette gli operatori umanitari uccisi a Gaza con il raid delle forze di difesa israeliane su un convoglio di aiuti alimentari: tra loro un cittadino polacco, un inglese, un canadese e due israeliani ...corriere