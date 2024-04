Isola dei famosi | cosa fanno oggi Pamela Camassa e Cristina Scuccia?

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 2 aprile 2024)dei2024,le ex naufraghe? Un anno dopo la loro Le due sono state due protagoniste assolute della passata edizione del reality condotto in quell’occasione da Vladimir Luxuria. Nessuna delle due è riuscita a vincere, con il reality finito nelle mani di Marco Mazzoli. Ma entrambe si sono contraddistinte nel programma. Eattualmente? La showgirl e compagna di vita di Filippo Bisciglia, padrone di casa di Temptation Island, non è più riapparsa sul piccolo schermo dopo il programma di Canale Cinque, ma l’esperienza in Honduras le è valso un ritorno di popolarità non certo ...