Isola Capo Rizzuto | dal lungomare spariscono le costruzioni abusive VIDEO

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 2 aprile 2024) Ruspe in azione questa mattina a Le Cannella per l’inizio dell’abbattimento di alcuni piccoli manufatti abusivi realizzati negli anni dai residenti: si tratta per lo più di muretti divisori, docce, parcheggi e verande, il tutto realizzato in maniera totalmente abusiva sul, dal lato bellavista. Soddisfatta la sindaca Maria Grazia Vittimberga : “Stiamo provando a mettere un po’ ordine...