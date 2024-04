Inzaghi fa tripla cifra | che numeri! E l’Inter eguaglia la Juventus ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 aprile 2024) Simonehanno raccolto ieri sera a San Siro una pesante vittoria contro l’Empoli in ottica tricolore. Il tecnico nerazzurro ha anche staccato un importante traguardo, sottolinea Tuttosport.TOP ?ha regolato 2-0 l’Empoli ieri a San Siro portandosi nuovamente a +14 sul Milan secondo. Lo Scudetto è una tappa, ormai, sempre più vicina. Simone, nella serata di Pasquetta, ha staccato l’importante traguardo delle 150 panchine nerazzurre, ben 100 di queste vincenti. Un dato che dimostra il grandissimo operato del tecnico piacentino, che si avvia a vincere il suo primo scudetto da allenatore in carriera., con la vittoria di ieri per 2-0, ha ancheto il record delladi Antonio Conte, realizzato ...