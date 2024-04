Intesa Sanpaolo è la migliore Banca di investimento per l’Italia | premiata dalla rivista Usa Global Finance

(Di martedì 2 aprile 2024)è statacomedipersecondo, prestigiosa testata finanziaria statunitense, che ha assegnato alla– attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, guidata da Mauro Micillo – il premio di Best Investment Bank 2024 per. I vincitori sono stati selezionati attraverso l’analisi di criteri quali la capacità di affrontare uno scenario di mercato con tassi d’interesse al rialzo, il numero e la dimensione dei deal finalizzati nel corso del 2023, la qualità dei servizi e la consulenza offerta, la capacità e la competenza di strutturazione delle operazioni, nonché il livello di innovazione e la copertura ...

Intesa Sanpaolo dà il via alla riorganizzazioni di prime e seconde linee con una serie di novità volte rinnovare l'assetto del Gruppo con nuovi talenti manageriali e a valorizzare le risorse ... (ilgiornaleditalia)

L’app Intesa Sanpaolo non funziona oggi 2 aprile e ci sono problemi con il login all’area riservata dell’home banking anche per l’accesso da browser. Dunque gli utenti che posseggono un conto presso ... (optimagazine)

Le banche di credito cooperativo come risposta alla chiusura degli sportelli nelle vallate occitane - In seguito alle notizie ormai ufficiali in merito alla chiusura dell'unica banca a Vernante, paese occitano, noi de l'Assemblada Occitana Valadas riproponiamo una nostra vecchia battaglia: banche di ...targatocn

Bond, Bff Bank prossima a lanciare un’obbligazione da 300 milioni di euro - Per collocare l’obbligazione senior a 5 anni, non callable per 4 anni, Bff Bank ha dato mandato a Intesa Sanpaolo, Citigroup e Morgan Stanley di organizzare con gli investitori istituzionali dei ...milanofinanza

Capitalizzazione Ftse Mib: Stellantis vola oltre quota 83 mld, Intesa sorpassa Enel - Stellantis e Ferrari avanzano, mentre Enel perde ancora terreno in termini di società con la maggiore capitalizzazione all'interno dell'indice Ftse Mib. Ecco la classifica aggiornata ad oggi ...borse