Interruzione idrica | l’elenco delle scuole pubbliche che resteranno chiuse il 5 e 6 aprile

Riguardo l'ordinanza sindacale per l'il consigliere delegato all'Istruzione Marcello Palladino ricorda che un'ordinanza sindacale ha disposto la chiusuradi ogni ordine e grado per i giorni venerdì 5 e sabato 6. "Si tratta di una chiusura che riguarda esclusivamente i plessi ubicati nelle zone interessate dalla sospensione, quelle ubicate nelle zone dove l'acqua sarà regolarmente disponibile naturalmente saranno regolarmente aperte", afferma Palladino. In particolare i plessi scolastici pubblici chechiusi sono i seguenti: Istituto Comprensivo Torre: Plesso Torre-via Sala, Plesso Nicola Sala-via Marmorale, Plesso Pacevecchia-via Cristoforo Ricci; Istituto comprensivo Giovanni ...

