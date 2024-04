Interruzione idrica dal 4 al 6 aprile | il promemoria di Gesesa su orario e zone interessate

Adf. Follonica, intervento in via Marconi - Follonica: I ntervento in via Marconi. I lavori di AdF sono in programm a martedì 2 aprile dalle 8.30 alle 17 e determineranno la temporanea sospensione dell'erogazione di acqua in via Fratti, nel tra ...maremmanews

Casteldoria, basso livello idrico: erogazione dell'acqua sospesa fino al 2 aprile - Casteldoria Resterà sospesa fino a domani 2 aprile l’erogazione dell’acqua nel distretto di Casteldoria. Lo ha comunicato oieri il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna che si è già adoperato per tr ...lanuovasardegna

Acquedotti interconnessi contro la crisi idrica - Si chiama Anello acquedottistico antisismico dei Sibillini ed è un progetto mutualistico per far fronte esclusivamente all’emergenza idrica che colpisce il sud delle Marche: un obiettivo comune, che i ...ilsole24ore