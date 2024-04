Inter | ripartenza immediata | altra dimostrazione in campionato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 aprile 2024) Dopo il pareggio casalingo contro il Napoli, l’rimedia subito e schiaccia nuovamente sull’acceleratore, trovando la vittoria per 2-0 sull’Empoli. Dimostrando per l’ennesima volta indi riuscire a reagiremente. REAZIONE– La vittoria per 2-0 dell’sull’Empoli mostra nuovamente la grande capacità dei nerazzurri in questodi saper sempre ripartiremente dopo uno stop. La prima volta era successo dopo il KO casalingo contro il Sassuolo (l’unico fin qui in Serie A), a cui era seguito lo 0-4 sul campo della Salernitana. Poi dopo il pareggio per 2-2 contro il Bologna, a cui l’ha fatto seguire la vittoria per 0-3 sul campo del Torino. Lo stesso si può dire del 2-1 a San Siro contro ...