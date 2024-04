Inter | quanto vale Bastoni? Il prezzo di mercato cambia e cambierà

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 aprile 2024)sta vivendo un finale di stagione in crescendo con l’, soprattutto per la produzione offensiva tutt’altro che da difensore. Il terzo mancino italiano è una fonte di gioco fondamentale negli schemi di Inzaghi e ciò non fa che aumentare l’esse su di lui.? TOP-5– La classe ’97 è quella più importante nella rosa dell’di Simone Inzaghi e il motivo è presto spiegato. Il calciatore con il più alto valore dial momento è il capitano Lautaro Martinez, che probabilmente è l’unico ad avere una quotazione a tre cifre (superiore ai 100 milioni di euro, ndr). Merito delle reti segnate, senza dubbio, ma anche di caratteristiche per una prima punta atipica come il 26enne campione del mondo argentino. Nella Top-5 nerazzurra dei più costosi ...