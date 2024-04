(Di martedì 2 aprile 2024) Quanto lontani sono quei tempi in cui l`non era per niente convinta chepotesse esprimersi ad alti livelli. E quanto è vicino...

Federico Dimarco è stato intervistato su DAZN al termine del primo tempo di Inter-Empoli, partita valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A, chiuso sul risultato di 1-0, frutto del ... (inter-news)

Inter, la dura scalata di Dimarco: i due colpi di scena che hanno cambiato la sua carriera - Quanto lontani sono quei tempi in cui l`Inter non era per niente convinta che Dimarco potesse esprimersi ad alti livelli. E quanto è vicino quel giugno del 2023,.calciomercato

Holtz: "Dany Mota Poche chance per il Lussemburgo. Che delusione Euro 2024" - L'Intervista ai nostri microfoni di Luc Holtz, il CT del Lussemburgo che ci ha parlato di Euro 2024, di Dany Mota e non solo ...gianlucadimarzio

Il discorso di Guardiola prima dell’Inter: “Sapete cosa significa una squadra italiana in finale” - Il discorso di Guardiola prima della finale di Champions League contro l'Inter fa capire come l'allenatore catalano abbia preparato in ogni modo la sua ...fanpage