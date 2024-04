Inter | Farris svela il pensiero della squadra E Inzaghi fa il suo 100

(Di martedì 2 aprile 2024) L’batte l’Empoli rimandando il Milan a -14 in classifica. Il cammino verso lo scudettoseconda stella è dunque ripartito nel migliore dei modi, senza calcoli, record o partite scudetto prestabilite. Lo fa capire benissimonel post-partita di San Siro e non c’è un solo motivo per dubitarne. Intantoil suo 100 lo raggiunge TUTTO QUELLO CHE CONTA – L’di Simoneè ripartita benissimo dopo la sosta, ovvero battendo l’Empoli a San Siro e riprendendo nel migliore dei modi il cammino scudetto. Il distacco dal Milan è sempre di 14 punti, ma nonostante questo né il tecnico piacentino né il suo vice Massimilianovogliono sentir parlare di calcoli, tabelle e partite scudetto. Il derby del 22 aprile nella testa dei giocatori e dello ...

