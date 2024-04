Inter Empoli | Pistocchi risponde a Mauro | le parole del giornalista

(Di martedì 2 aprile 2024) Maurizioha risposto a Massimodopo il suovento su Pressing: frecciatina social delAttraverso un post su X, Maurizioha risposto a Massimodopo l’analisi sulla rete del momentaneo 1-0 di Dimarco in. REGOLAMENTO – «Intanto a Pressing c’è Massimino-uno che si sa da dove viene

Henrikh Mkhitaryan parte titolare anche in Inter-Empoli (2-0). E i benefici di due settimane di riposo si riflettono in un’ottima prestazione dell’armeno. RECUPERO DI FIATO – Alla ripresa della ... (inter-news)

L’ Inter passerà qualche giornata di riposo dopo il 2-0 rifilato al l’Empoli nella giornata di ieri. Inzaghi ha dato il via libera alla propria squadra. PROGRAMMA ? Riposo per l’ Inter dopo la bella ... (inter-news)

DAZN giornata 30: week end di passione pasquale per gli ascolti della Serie A - DAZN giornata 30: week end di passione pasquale per gli ascolti della Serie A che non decollano. Deludono le squadre top ...igizmo

Inter-Empoli, Pavard svela la ricetta dell’anno: “Con ritmo e gruppo giusti” - Il post del francese dopo la venticinquesima vittoria di una stagione che sta portando i ragazzi dell'Inter verso il loro dichiarato obiettivo ...fcinter1908

Marchetti a TMW Radio: "Alla Juventus tanta confusione ma bisogna capire se il problema è solo l'allenatore" - Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è Intervenuto Luca Marchetti. Queste le sue parole: Come giudichi gli errori arbitrali di ...tuttojuve