Inter-Empoli | Dimarco meglio di Bastoni! Uno sotto il 6 | le pagelle – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 aprile 2024)preferito acome migliore in campo di, nelledel Corriere dello Sport in edicola stamattina. Sul quotidiano romano, che non sembra certo parlare di una squadra capolista a +14 a otto giornate dalla fine, trova spazio anche un’insufficienza. I VOTI – Il gol che sbloccaal 6? vale a Federicoil ruolo di migliore in campo, nelledel Corriere dello Sport. Il numero 32 prende 7,5, per aver siglato il suo record di reti in un singolo campionato (cinque) e aver dato continuità alla manovra.anche di Alessandro, che fornisce il terzo assist consecutivo e si vede negare la gioia personale da Elia Caprile: per lui il voto è 7. ...