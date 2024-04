Inter | conto alla rovescia Dimarco apre la festa Sanchez chiude le danze

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) La marcia verso lo scudetto è ripartita. L’vince,ripresa dopo la sosta per le nazionali. Supera 2-0 l’Empoli al Meazza con una rete per tempo,e poi. Crea tanto, concede poco. Mantiene il +14 sul Milan e riduce a otto le giornate mancanti. Le due settimane senza partite in nerazzurro non sembrano aver scalfito la naturalezza con cui i ragazzi di Inzaghi eseguono sul campo. Fin dall’avvio:, in un film già visto, si sposta a destra quasi di soppiatto per poter colpire col piede forte (il mancino) e Bastoni lo trova nel modo giusto. Accade al 6’, in quello che è già il secondo assaltoporta di Caprile, il primo sventato su Lautaro proprio dal portiere degli empolesi. Che concedono, soprattutto sul lato destro, dove Bastoni trova una prateria ...