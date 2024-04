Intelligenza artificiale | come funziona il sistema di Fastweb

Ormai i robot sono in grado di fare di tutto, anche sorridere per interagire meglio con gli esseri umani . È il caso di Emo che ha impara to addirittura a sorridere e imitare le espressioni del viso ... (quotidiano)

Perplexity Pro vuole cambiare il modo in cui facciamo ricerche online. Ci riesce - Abbiamo provato per qualche settimana Perplexity Pro: riesce davvero a sostituire le ricerche online con Google Scopri di più ...techprincess

Smart working, in 400mila tornano in ufficio: scaduta l’ultima proroga. Come proseguire con il lavoro agile - Scaduta l’ultima proroga a fine marzo, da questa mattina oltre 400mila lavoratori del settore privato rientreranno in ufficio. Sono quelli che - fragili o con figli minori sotto i 14 anni - ...ilgazzettino

Programmi a confronto. L’Intelligenza artificiale scova tutte le differenze - Dai rifiuti alla sicurezza, passando per lo sviluppo urbanistico e il problema casa mIA, il software di Verdi e Sinistra, svela le diverse sfumature tra Pd e alleati .ilrestodelcarlino