(Di martedì 2 aprile 2024) – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #guerra #gaza #damasco #hamas #israele #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Intanto, il santo padre… - Intanto, il santo padre… – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #guerra #gaza #damasco #hamas #israele #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo ...ilfattoquotidiano

Guerra Ucraina Russia, news. Mosca a Kiev: "Arrestare e estradare capo 007 Malyuk" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, sale rischio escalation. Zelensky chiede a Usa missili per colpire Crimea. LIVE ...tg24.sky

Sulmona: “la Madonna che scappa in piazza” - A Sulmona potrebbero arrivare in diecimila per la sacra rappresentazione pasquale della "Madonna che scappa in piazza" ...rete8